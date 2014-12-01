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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 01 декабря 2014
Сампдория
01.12.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
58'
Эдер
90+2'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Ф. Гулам
85'
Вторая желтая
К. Кулибали
79'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Риццо
79'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Р. Сориано
71'
63'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Г. Инлер
59'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Бритос
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
М. Сильвестре
58'
56'
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
А. Романьоли
53'
Замена
А. Дункан
️️️️
П. Мба Обьянг
46'
35'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Эдер
35'
Желтая карточка
Р. Сориано
24'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
19'
7'
Желтая карточка
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
15
Месба
26
Сильвестре
26
Романьоли
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
21
Сориано
14
Риццо
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
23
Эдер
4-1-3-2
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Бритос
3
Кулибали
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
88
Инлер
17
Гамшик
7
Кальехон
9
Игуаин
14
Мба Обьянг
32
Дункан
32
Дункан
14
Мба Обьянг
21
Сориано
7
Крстичич
7
Крстичич
21
Сориано
14
Риццо
11
Габбиадини
11
Габбиадини
14
Риццо
88
Инлер
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
88
Инлер
3
Бритос
10
Мертенс
10
Мертенс
3
Бритос
17
Гамшик
91
Сапата
91
Сапата
17
Гамшик
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
22
Павел Вшолек
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сампдория - Наполи
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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