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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Райо Вальекано
Альмерия - Райо Вальекано: обзор матча 01 декабря 2014
Альмерия
01.12.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
86'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Райо Вальекано
Желтая карточка
Мичел
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:1!
Г. Какута
Пас отдал
А. Буэно
Желтая карточка
С. Дюбарбье
83'
79'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
77'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Т. Хемед
73'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Д. Зонго
68'
67'
Желтая карточка
Х. Санчес
56'
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Фато
Замена
Мичел
️️️️
Ф. Велес
54'
Желтая карточка
А. Трухильо
41'
39'
Замена
Х. Акино
️️️️
Лика
Желтая карточка
Верса
28'
19'
Желтая карточка
Тито
11'
Желтая карточка
А. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Лика
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
4-3-2-1
23
Рубен
16
Дюбарбье
5
Трухильо
4
Фран Велес
23
Наварро
19
Зонго
18
Парти
12
Верса
11
Силва
23
Тьеви
10
Хемед
4-1-2-1-2
1
Альварес
17
Куини
2
Тито
4
Амайя
30
Ба
28
Фато
7
Лика
10
Трасоррас
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
4
Фран Велес
88
Мичел
88
Мичел
4
Фран Велес
10
Хемед
23
Сориано
23
Сориано
10
Хемед
19
Зонго
7
Мендес
7
Мендес
19
Зонго
28
Фато
19
Санчес
19
Санчес
28
Фато
7
Лика
20
Акино
20
Акино
7
Лика
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
Остались в запасе
Альмерия
Райо Вальекано
10
Тирасил Дангда
ЦФ
23
Хулиан
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
Остались в запасе
10
Тирасил Дангда
ЦФ
23
Хулиан
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
15
Корона
АП
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Альмерия - Райо Вальекано
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
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