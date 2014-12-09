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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Лудогорец
Реал - Лудогорец: обзор матча 09 декабря 2014
Реал
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
4 : 0
Завершен
Лудогорец
20'
К. Роналду (П)
38'
Г. Бэйл
80'
А. Арбелоа
88'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лудогорец
ГОЛ! 4:0!
А. Медран
Пас отдал
Хесе
88'
Желтая карточка
Марсело
86'
Замена
А. Медран
️️️️
Г. Бэйл
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Арбелоа
Пас отдал
К. Роналду
80'
72'
Замена
Ж. Кишада
️️️️
В. Мисиджан
63'
Замена
Анисе
️️️️
Ф. Эшпинью
61'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Александров
Замена
Хесе
️️️️
Т. Кроос
60'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
60'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
20'
19'
Красная карточка
Марселиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
23
Христо Златински
ЦП
12
Анисе
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
17
Коэнтрау
19
Варан
6
Начо
5
Арбелоа
8
Кроос
14
Ильярраменди
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
14
Чичарито
4-1-4-1
27
Стоянов
5
Терзиев
80
Кайсара
27
Моци
25
Минев
77
Александров
10
Эшпинью
84
Марселиньо
18
Дьяков
17
Абало
7
Мисиджан
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
18
Бэйл
10
Медран
10
Медран
18
Бэйл
8
Кроос
10
Хесе
10
Хесе
8
Кроос
77
Александров
88
Вандерсон
88
Вандерсон
77
Александров
10
Эшпинью
12
Анисе
12
Анисе
10
Эшпинью
7
Мисиджан
21
Кишада
21
Кишада
7
Мисиджан
Остались в запасе
Реал
Лудогорец
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Христо Златински
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
23
Христо Златински
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Александров
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Реал - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Бернабеу
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