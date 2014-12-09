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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Зенит
Монако - Зенит: обзор матча 09 декабря 2014
Монако
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
63'
А. Абденнур
89'
Фабиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Зенит
Замена
Л. Окампос
️️️️
Я. Карраско
90'
+2
Замена
Б. Силва
️️️️
Н. Дирар
90'
ГОЛ! 2:0!
Фабиньо
Пас отдал
Ж. Моутинью
89'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
80'
77'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Смольников
68'
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:0!
А. Абденнур
Пас отдал
Ж. Моутинью
63'
62'
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Бербатов
57'
Желтая карточка
А. Раджи
26'
9'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
7
Лукас Окампос
ЛВ
37
Абду Азиз Тиам
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
3-3-2-1-1
1
Субашич
24
Раджи
5
Абденнур
13
Уоллес
8
Бакайоко
28
Тулалан
6
Фабиньо
8
Моутинью
8
Дирар
10
Карраско
10
Бербатов
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
6
Хави Гарсия
7
Халк
20
Файзулин
27
Витсель
10
Данни
23
Рондон
8
Дирар
20
Силва
20
Силва
8
Дирар
10
Карраско
7
Окампос
7
Окампос
10
Карраско
10
Бербатов
9
Марсьяль
9
Марсьяль
10
Бербатов
8
Смольников
7
Рязанцев
7
Рязанцев
8
Смольников
20
Файзулин
27
Шатов
27
Шатов
20
Файзулин
Остались в запасе
Монако
Зенит
37
Абду Азиз Тиам
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
98
Валере Жермен
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
37
Абду Азиз Тиам
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
98
Валере Жермен
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Монако - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Луи II
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