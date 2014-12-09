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Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Арсенал
Галатасарай - Арсенал: обзор матча 09 декабря 2014
Галатасарай
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
89'
У. Снейдер
3'
Л. Подольски
11'
А. Рэмзи
29'
А. Рэмзи
90+2'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Арсенал
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Л. Подольски
Пас отдал
Я. Саного
ГОЛ! 1:3!
У. Снейдер
89'
77'
Замена
С. О'Коннор
️️️️
М. Дебюши
Замена
О. Адин
️️️️
Брума
77'
65'
Желтая карточка
Л. Подольски
65'
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
С. Кайя
57'
46'
Замена
Г. Зелалем
️️️️
М. Фламини
46'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Т. Камдал
46'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Б. Йылмаз
46'
Желтая карточка
Т. Камдал
43'
Желтая карточка
Ф. Мело
33'
29'
ГОЛ! 0:3!
А. Рэмзи
15'
Желтая карточка
М. Фламини
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Подольски
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
26
Синан Болат
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
20
Фуркан Эзджал
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
73
Стефан О'Коннор
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
35
Гедион Зелалем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Болат
13
Теллес
77
Камдал
2
Кайя
22
Балта
30
Мело
8
Чолак
77
Брума
10
Снейдер
17
Йылмаз
9
Булут
4-3-1-2
13
Щесны
2
Бельерин
4
Мертезакер
12
Чамберс
26
Дебюши
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
10
Кэмпбелл
9
Саного
77
Брума
29
Адин
29
Адин
77
Брума
77
Камдал
7
Озтекин
7
Озтекин
77
Камдал
17
Йылмаз
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
17
Йылмаз
20
Фламини
35
Зелалем
35
Зелалем
20
Фламини
26
Дебюши
73
О'Коннор
73
О'Коннор
26
Дебюши
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Рэмзи
Остались в запасе
Галатасарай
Арсенал
20
Фуркан Эзджал
ЦП
67
Эрай Искан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Глен Камара
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
20
Фуркан Эзджал
ЦП
67
Эрай Искан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Глен Камара
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Галатасарай - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Рамс Парк
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