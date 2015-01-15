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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльче - Барселона
Эльче - Барселона: обзор матча 15 января 2015
Эльче
15.01.2015, четверг, 23:59
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Барселона
21'
Ж. Матье
40'
С. Роберто
42'
Педро (П)
90+1'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльче - Барселона
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Адриано
Пас отдал
Дуглас
Замена
Ф. Файр
️️️️
С. Пелегрин
80'
Замена
Э. Роко
️️️️
Р. Гальвес
69'
63'
Желтая карточка
Адриано
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Пашалич
62'
62'
Замена
А. Халилович
️️️️
А. Траоре
61'
Замена
Дуглас
️️️️
М. Монтойя
42'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Педро
40'
ГОЛ! 0:2!
С. Роберто
Пас отдал
М. Монтойя
Желтая карточка
Х. Антонио Пераль
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матье
Желтая карточка
Э. Альбасар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
(К)
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
35
Хосе Антонио Пераль
ПЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
16
Рафаэль Гальвес
ОП
20
Альваро Хименес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Коро
ПП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Рафинья
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Педро
(К)
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-1-3-1-1
25
Эррера
21
Альбасар
18
Пелегрин
18
Ломбан
35
Пераль
16
Гальвес
7
Фрагапане
20
Хименес
10
Коро
8
Пашалич
17
Эррера
4-2-1-2-1
1
тер Стеген
33
Монтойя
5
Бартра
22
Матье
3
Адриано
6
Гумбау
12
Рафинья
6
Роберто
9
Педро
24
Траоре
16
Эль-Хаддади
16
Гальвес
3
Роко
3
Роко
16
Гальвес
8
Пашалич
8
Гонсалес
8
Гонсалес
8
Пашалич
18
Пелегрин
76
Файр
76
Файр
18
Пелегрин
33
Монтойя
5
Дуглас
5
Дуглас
33
Монтойя
24
Траоре
10
Халилович
10
Халилович
24
Траоре
Остались в запасе
Эльче
Барселона
22
Пжемислав Тытонь
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Жорди Масип
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эльче - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мартинес Валеро
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