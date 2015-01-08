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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Эльче
Барселона - Эльче: обзор матча 08 января 2015
Барселона
08.01.2015, четверг, 23:59
Испания. Кубок, 1/8 финала
5 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Эльче
35'
Неймар
40'
Л. Суарес
45+1'
Л. Месси (П)
56'
Ж. Альба
60'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Эльче
76'
Желтая карточка
С. Пелегрин
Замена
С. Сампер
️️️️
Ж. Пике
75'
72'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Д. Сисма
Замена
Педро
️️️️
Неймар
67'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
62'
61'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Коро
61'
Замена
Жонатас
️️️️
К. Эррера
ГОЛ! 5:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
60'
59'
Желтая карточка
Коро
ГОЛ! 4:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
56'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Месси
45'
+1
45'
Желтая карточка
Э. Роко
42'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
40'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Эду Альбасар
(К)
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
10
Коро
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эльче
7
Аарон Ньигес
ЛП
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
5
Бартра
3
Пике
10
Алвес
14
Маскерано
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-1-2
22
Тытонь
18
Пелегрин
3
Роко
18
Ломбан
22
Суарес
5
Сисма
76
Файр
21
Альбасар
8
Пашалич
10
Коро
17
Эррера
3
Пике
16
Сампер
16
Сампер
3
Пике
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
10
Коро
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Коро
5
Сисма
7
Фрагапане
7
Фрагапане
5
Сисма
17
Эррера
9
Жонатас
9
Жонатас
17
Эррера
Остались в запасе
Барселона
Эльче
1
Жорди Масип
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Барселона - Эльче
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
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