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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Газиантепспор - Аугсбург
Газиантепспор - Аугсбург: обзор матча 15 января 2015
Газиантепспор
15.01.2015, четверг, 18:15
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Газиантепспор - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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