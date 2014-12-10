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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетик - БАТЭ
Атлетик - БАТЭ: обзор матча 10 декабря 2014
Атлетик
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
47'
М. Сан Хосе
88'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - БАТЭ
Желтая карточка
М. Рико
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Сусаета
Пас отдал
Б. Вигуэра
88'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
И. Гомес
87'
83'
Замена
Д. Лихтарович
️️️️
В. Родионов
Замена
А. Адурис
️️️️
Г. Фернандес
78'
77'
Замена
Д. Бага
️️️️
Е. Яблонский
Замена
У. Лопес
️️️️
А. Ираола
76'
60'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
А. Володько
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
47'
Желтая карточка
А. Ираола
24'
22'
Желтая карточка
Е. Яблонский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
3-2-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
9
Фернандес
11
Гомес
3-5-1-1
30
Сороко
14
Хагуш
4
Тубич
24
Филипенко
8
Володько
23
Олехнович
62
Гордейчук
14
Яблонский
11
Володько
14
Карницкий
20
Родионов
51
Ираола
8
Лопес
8
Лопес
51
Ираола
9
Фернандес
20
Адурис
20
Адурис
9
Фернандес
11
Гомес
25
Вигуэра
25
Вигуэра
11
Гомес
14
Яблонский
25
Бага
25
Бага
14
Яблонский
20
Родионов
2
Лихтарович
2
Лихтарович
20
Родионов
8
Володько
14
Сигневич
14
Сигневич
8
Володько
Остались в запасе
Атлетик
БАТЭ
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Сергей Черник
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Атлетик - БАТЭ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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