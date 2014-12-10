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Марибор - Шальке-04
Марибор - Шальке-04: обзор матча 10 декабря 2014
Марибор
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
62'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Шальке-04
90'
+2
Замена
М. Фридрих
️️️️
К. Хунтелаар
88'
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Хегер
Замена
Л. Захович
️️️️
А. Ибраими
83'
Замена
Д. Вршич
️️️️
П. Стоянович
77'
Замена
Ж. Менди
️️️️
С. Солелих
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Майер
56'
Замена
М. Майер
️️️️
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
28
Митя Вилер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-2-2-2
33
Ханданович
28
Вилер
26
Райчевич
32
Аргус
30
Стоянович
5
Филипович
70
Мертель
15
Солелих
39
Богар
9
Ибраими
9
Таварес
3-4-1-2
1
Ферманн
27
Кирхгофф
3
Аого
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
6
Хегер
28
Фукс
10
Барнетта
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
30
Стоянович
22
Вршич
22
Вршич
30
Стоянович
9
Ибраими
90
Захович
90
Захович
9
Ибраими
15
Солелих
14
Менди
14
Менди
15
Солелих
21
Хунтелаар
5
Фридрих
5
Фридрих
21
Хунтелаар
6
Хегер
23
Айхан
23
Айхан
6
Хегер
10
Барнетта
7
Майер
7
Майер
10
Барнетта
Остались в запасе
Марибор
Шальке-04
1
Альяж Котман
ВР
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
13
Фабиан Гифер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Марибор - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Людски врт
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