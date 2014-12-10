Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - ПСЖ
Барселона - ПСЖ: обзор матча 10 декабря 2014
Барселона
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
19'
Л. Месси
42'
Неймар
77'
Л. Суарес
15'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - ПСЖ
Замена
Адриано
️️️️
М. Бартра
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
77'
75'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Педро
67'
62'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
М. Верратти
57'
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 2:1!
Неймар
42'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
5
Бартра
22
Матье
3
Пике
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Педро
9
Суарес
4-3-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
10
Кавани
11
Ибрагимович
5
Бартра
3
Адриано
3
Адриано
5
Бартра
9
Педро
11
Ракитич
11
Ракитич
9
Педро
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
6
Верратти
15
Пасторе
15
Пасторе
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
22
Лавесси
8
Матюиди
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Барселона - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
ПСЖ
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
«Французского болвана» Сафонова призвали выгнать из сборной России
Вчера, 21:36
25
Сафонов с женой попал на обложку модного журнала
Вчера, 20:23
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
4
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
«Французского болвана» Сафонова призвали выгнать из сборной России
Вчера, 21:36
25
Сафонов с женой попал на обложку модного журнала
Вчера, 20:23
1
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
15 ноября
4
«Даже не понимая вопроса»: Сафонов поделился забавной историей из Франции
15 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+