Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Шахтер
Порту - Шахтер: обзор матча 10 декабря 2014
Порту
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
87'
В. Абубакар
50'
Т. Степаненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Шахтер
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
87'
86'
Замена
Фернандо
️️️️
Т. Степаненко
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Кинтеро
69'
66'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
66'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
И. Маркано
64'
Замена
Келвин
️️️️
Адриан
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
Бернард
43'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Р. Невеш
41'
19'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Р. Куарежма
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Андрес
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Эвандро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Порту
82
Рикарду
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
28
Келвин
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Фернандо
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4-1-2-3
1
Андрес
26
Сандро
5
Маркано
3
Майкон
21
Перейра
21
Невеш
11
Кинтеро
15
Эвандро
7
Куарежма
20
Адриан
9
Абубакар
3-1-1-3-2
30
Пятов
27
Кривцов
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
7
Фред
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Бернард
20
Гладкий
11
Коста
20
Адриан
28
Келвин
28
Келвин
20
Адриан
21
Невеш
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
21
Невеш
11
Кинтеро
8
Торрес
8
Торрес
11
Кинтеро
27
Степаненко
20
Фернандо
20
Фернандо
27
Степаненко
11
Коста
10
Марлос
10
Марлос
11
Коста
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
Остались в запасе
Порту
Шахтер
82
Рикарду
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
82
Рикарду
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Порту - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Шахтер
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+