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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Манчестер Сити
Рома - Манчестер Сити: обзор матча 10 декабря 2014
Рома
10.12.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
59'
С. Насри
84'
П. Хавьер Сабалета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Манчестер Сити
88'
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Насри
84'
ГОЛ! 0:2!
П. Хавьер Сабалета
Пас отдал
С. Насри
Замена
А. Флоренци
️️️️
Майкон
80'
77'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Э. Джеко
74'
Желтая карточка
С. Насри
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
69'
67'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Х. Навас
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Льяич
66'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
43'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Манчестер Сити
1
Джо Харт
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
25
Холебас
44
Манолас
2
Янга-Мбива
13
Майкон
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
3-4-2-1
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
2
Демичелис
16
Навас
5
Фернандо
5
Фернандиньо
3
Клиши
20
Милнер
14
Насри
10
Джеко
13
Майкон
24
Флоренци
24
Флоренци
13
Майкон
22
Льяич
11
Итурбе
11
Итурбе
22
Льяич
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
14
Насри
11
Коларов
11
Коларов
14
Насри
16
Навас
21
Сильва
21
Сильва
16
Навас
10
Джеко
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Джеко
Остались в запасе
Рома
Манчестер Сити
23
Джанлука Курчи
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Рома - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Олимпико
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