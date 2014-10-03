Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 03 октября 2014
Волынь
03.10.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ворскла
55'
Э. Бикфалви (П)
86'
Д. Мариотто Дос Сантос (П)
78'
С. Турсунов
88'
Д. Дедечко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
Замена
Е. Новак
️️️️
В. Федорчук
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Матей
89'
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дедечко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мариотто Дос Сантос
86'
Вторая желтая
Р. Бабенко
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Турсунов
Пас отдал
О. Баранник
75'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Янузи
59'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Ковпак
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Р. Мемешев
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Бикфалви
55'
Желтая карточка
Р. Бабенко
39'
32'
Желтая карточка
А. Даллку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Селин
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
10
Йован Маркоски
АП
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
3-4-1-2
13
Кичак
30
Симинин
5
Жунич
18
Прындета
8
Бабенко
31
Шабанов
93
Матей
5
Федорчук
10
Бикфалви
7
Мемешев
17
Мариотто Дос Сантос
4-2-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
6
Скляр
69
Дедечко
17
Турсунов
9
Янузи
28
Громов
39
Ковпак
5
Федорчук
21
Новак
21
Новак
5
Федорчук
7
Мемешев
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Мемешев
39
Ковпак
24
Баранник
24
Баранник
39
Ковпак
9
Янузи
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
9
Янузи
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Селин
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Селин
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Волынь - Ворскла
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+