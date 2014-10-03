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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 03 октября 2014
Герта
03.10.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Штутгарт
22'
С. Калу (П)
64'
С. Калу
74'
Р. Беренс
5'
М. Ляйтнер
83'
С. Вагнер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
С. Вагнер
Желтая карточка
П. Пекарик
82'
81'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Э. Бен-Хатира
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Беренс
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
74'
73'
Замена
М. Харник
️️️️
О. Ромеу
Замена
С. Вагнер
️️️️
Д. Хейтинга
65'
Замена
П. Нимайер
️️️️
С. Калу
65'
ГОЛ! 2:1!
С. Калу
Пас отдал
В. Штокер
64'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
43'
30'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
28'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Груэсо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Калу
22'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Ляйтнер
Пас отдал
Ф. Кляйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-4-1
1
Крафт
21
Хосогаи
28
Лустенбергер
5
Хейтинга
14
Шульц
22
Пекарик
7
Беренс
5
Скьельбред
14
Штокер
28
Бен-Хатира
8
Калу
4-4-1-1
1
Киршбаум
5
Швааб
2
Сакаи
22
Рюдигер
17
Кляйн
78
Ляйтнер
21
Ромеу
4
Гентнер
11
Груэсо
18
Костич
11
Ибишевич
28
Бен-Хатира
13
Хегелер
13
Хегелер
28
Бен-Хатира
8
Калу
18
Нимайер
18
Нимайер
8
Калу
5
Хейтинга
2
Вагнер
2
Вагнер
5
Хейтинга
21
Ромеу
22
Харник
22
Харник
21
Ромеу
11
Груэсо
11
Вернер
11
Вернер
11
Груэсо
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Герта - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Олимпиаштадион
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