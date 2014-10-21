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Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Манчестер Сити
ЦСКА - Манчестер Сити: обзор матча 21 октября 2014
ЦСКА
21.10.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
64'
С. Думбия
85'
Б. Натхо (П)
28'
С. Агуэро
37'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Манчестер Сити
Замена
А. Цауня
️️️️
С. Думбия
90'
86'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Фернандо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Натхо
85'
77'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Д. Сильва
70'
Замена
Х. Навас
️️️️
Э. Джеко
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
68'
ГОЛ! 1:2!
С. Думбия
Пас отдал
А. Муса
64'
Травма
С. Думбия
59'
58'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Березуцкий
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Милнер
Пас отдал
С. Агуэро
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
6
Алексей Березуцкий
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
6
Березуцкий
17
Миланов
26
Еременко
10
Натхо
18
Тошич
7
Муса
4-1-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандо
20
Милнер
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
Думбия
19
Цауня
19
Цауня
Думбия
6
Березуцкий
22
Думбия
22
Думбия
6
Березуцкий
10
Джеко
16
Навас
16
Навас
10
Джеко
21
Сильва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
21
Сильва
5
Фернандо
9
Йоветич
9
Йоветич
5
Фернандо
Остались в запасе
ЦСКА
Манчестер Сити
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча ЦСКА - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:00 (прямая)
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