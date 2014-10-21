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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Атлетик
Порту - Атлетик: обзор матча 21 октября 2014
Порту
21.10.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
45'
Э. Эррера
75'
Р. Куарежма
58'
Г. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Атлетик
86'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
О. Торрес
️️️️
К. Тельо
82'
ГОЛ! 2:1!
Р. Куарежма
Пас отдал
Я. Браими
75'
73'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
М. Рико
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Каземиро
71'
65'
Желтая карточка
М. Рико
Замена
Р. Невеш
️️️️
Х. Кинтеро
64'
59'
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
Данило
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Фернандес
46'
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Адурис
46'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сан Хосе
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
Пас отдал
Х. Кинтеро
45'
29'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Майкон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Порту
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фабиано
26
Сандро
4
Мартинс-Инди
3
Майкон
13
Данило
5
Каземиро
16
Эррера
11
Кинтеро
8
Браими
37
Тельо
9
Мартинес
3-2-3-2
1
Ирайсос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
20
Адурис
9
Фернандес
11
Кинтеро
21
Невеш
21
Невеш
11
Кинтеро
37
Тельо
8
Торрес
8
Торрес
37
Тельо
5
Каземиро
7
Куарежма
7
Куарежма
5
Каземиро
17
Рико
18
Гурпеги
18
Гурпеги
17
Рико
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
20
Адурис
10
Муньяин
10
Муньяин
20
Адурис
Остались в запасе
Порту
Атлетик
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Порту - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Драгау
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