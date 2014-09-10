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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Ямайка
Канада - Ямайка: обзор матча 10 сентября 2014
Канада
10.09.2014, среда, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Ямайка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
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07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
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