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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Мордовия (мол)
Урал (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 01 августа 2014
Урал (мол)
01.08.2014, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
69'
Д. Сысуев
81'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Мордовия (мол)
90'
+1
Замена
А. Ларин
️️️️
Т. Султанов
87'
Замена
О. Качмазов
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Н. Мамонов
️️️️
И. Ламбарский
86'
84'
Замена
Е. Зимин
️️️️
И. Чебану
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сысуев
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Бабушкин
78'
76'
Замена
Д. Ларин
️️️️
Т. Аббакумов
73'
Замена
А. Маланьин
️️️️
В. Адаев
Замена
Р. Маркелов
️️️️
Н. Тихонов
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сысуев
Замена
М. Филиппов
️️️️
Э. Валиахметов
67'
64'
Замена
Т. Султанов
️️️️
И. Крутов
62'
Желтая карточка
А. Чубукин
Замена
Д. Давлетшин
️️️️
Е. Шумихин
60'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
И. Чудин
46'
Замена
Е. Злыгостев
️️️️
А. Кашкаров
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
80
Егор Злыгостев
ЦЗ
38
Никита Мамонов
ЦП
36
Роман Маркелов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
65
Алексей Ларин
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
52
Тимур Султанов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
62
Олег Качмазов
ЦФ
3-5-2
99
Арапов
23
Вакурин
32
Дорожинский
17
Валиахметов
31
Тихонов
94
Кашкаров
27
Чудин
19
Ламбарский
55
Шумихин
81
Дурандин
95
Бабушкин
3-4-1-1
57
Навлетов
44
Чубукин
45
Теняев
42
Усов
49
Аббакумов
34
Крутов
71
Аскеров
58
Шинкаренко
9
Адаев
8
Сысуев
19
Ламбарский
38
Мамонов
38
Мамонов
19
Ламбарский
94
Кашкаров
80
Злыгостев
80
Злыгостев
94
Кашкаров
31
Тихонов
36
Маркелов
36
Маркелов
31
Тихонов
95
Бабушкин
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
95
Бабушкин
17
Валиахметов
42
Филиппов
42
Филиппов
17
Валиахметов
55
Шумихин
95
Давлетшин
95
Давлетшин
55
Шумихин
27
Чудин
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
27
Чудин
Султанов
65
Ларин
65
Ларин
Султанов
49
Аббакумов
50
Ларин
50
Ларин
49
Аббакумов
9
Адаев
48
Маланьин
48
Маланьин
9
Адаев
34
Крутов
52
Султанов
52
Султанов
34
Крутов
8
Сысуев
62
Качмазов
62
Качмазов
8
Сысуев
25
Чебану
51
Зимин
51
Зимин
25
Чебану
Остались в запасе
Урал (мол)
Мордовия (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Урал (мол) - Мордовия (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Манеж «Урал»
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