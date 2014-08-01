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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 01 августа 2014
Ворскла
01.08.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
26'
А. Громов
79'
А. Гладкий
82'
Т. Степаненко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
90'
+4
Желтая карточка
А. Каниболоцкий
Красная карточка
А. Даллку
90'
+2
90'
+2
Вторая желтая
А. Кучер
90'
+2
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
С. Турсунов
90'
+2
82'
ГОЛ! 1:2!
Т. Степаненко
Пас отдал
Л. Адриано
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Т. Степаненко
Замена
А. Ковпак
️️️️
Й. Маркоски
70'
69'
Замена
Фред
️️️️
Илсиньо
Желтая карточка
Й. Маркоски
66'
Замена
А. Янузи
️️️️
О. Баранник
63'
62'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Тайсон
49'
Желтая карточка
А. Кучер
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
О. Баранник
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
Пас отдал
И. Пердута
26'
10'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Игорь Пердута
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ПЗ
10
Йован Маркоски
ЛП
69
Денис Дедечко
ОП
17
Владимир Чеснаков
ОП
28
Артем Громов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ЦП
4
Луис Адриано
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
4-2-2-1-1
1
Непогодов
44
Пердута
4
Даллку
3
Ткачук
23
Сапай
69
Дедечко
17
Чеснаков
10
Маркоски
28
Громов
17
Турсунов
24
Баранник
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
18
Ордец
50
Кучер
13
Шевчук
27
Степаненко
20
Фернандо
77
Илсиньо
4
Адриано
11
Тайсон
20
Гладкий
24
Баранник
9
Янузи
9
Янузи
24
Баранник
10
Маркоски
39
Ковпак
39
Ковпак
10
Маркоски
77
Илсиньо
7
Фред
7
Фред
77
Илсиньо
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Тайсон
20
Фернандо
11
Коста
11
Коста
20
Фернандо
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Шахтер
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Ворскла
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