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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Сингапур
Динамо - Сингапур: обзор матча 21 июля 2014
Динамо
21.07.2014, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Сингапур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Сингапур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
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18.11.2025
Сингапур
Информация о матче
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