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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гройтер Фюрт - Локомотив
Гройтер Фюрт - Локомотив: обзор матча 21 июля 2014
Гройтер Фюрт
21.07.2014, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гройтер Фюрт - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
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Гройтер Фюрт
Локомотив
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Вчера, 19:11
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2022.03.19 19:28
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2022.03.13 23:18
Колосков – о ситуации в «Локомотиве»: «Если говорить прямо, команду просто развалили»
Вчера, 22:51
4
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
Вчера, 19:50
Смородская – о новом тренере «Локомотива»: «Что он умеет? Кричать громко – и все»
Вчера, 19:11
5
Смородская двумя словами описала ситуацию с Галактионовым в «Локомотиве»
Вчера, 17:51
3
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
Вчера, 16:05
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