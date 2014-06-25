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Чемпионат мира по футболу 2026
Босния и Герцеговина - Иран
Босния и Герцеговина - Иран: обзор матча 25 июня 2014
Босния и Герцеговина
25.06.2014, среда, 20:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
3 : 1
Завершен
Иран
24'
Э. Джеко
59'
М. Пьянич
81'
А. Врсаевич
80'
Р. Гоочаннеиджад
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Иран
87'
Желтая карточка
К. Ансарифард
Замена
Э. Вишча
️️️️
Э. Джеко
83'
ГОЛ! 3:1!
А. Врсаевич
Пас отдал
С. Салихович
81'
80'
ГОЛ! 2:1!
Р. Гоочаннеиджад
Пас отдал
Д. Некунам
Замена
С. Салихович
️️️️
Т. Сушич
78'
Желтая карточка
М. Бешич
76'
66'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Дежага
62'
Замена
(уд.)
️️️️
Э. Хаджусафи
Замена
О. Враньеш
️️️️
А. Хаджич
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Т. Сушич
59'
46'
Замена
Х. Хейдари
️️️️
М. Шоджаеи
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
(К)
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ПЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Анель Хаджич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Иран
12
Алиреза Хагиги
ВР
23
Мехрдад Пулади
ЛЗ
5
Амир Хуссейн Садеги
ЦЗ
4
Джалаль Хоссеини
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
14
Андраник Теймурян
ОП
6
Джавад Некунам
(К)
ОП
3
Эхсан Хаджусафи
АП
7
Масуд Шоджаеи
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
Иран
1
Рахман Ахмади
ВР
22
Даниэль Давари
ВР
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
11
Газем Хададифар
ЦП
8
Реза Хагиги
ЦП
2
Хозро Хейдари
ПП
9
(уд.)
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
4-2-2-2
1
Бегович
5
Колашинац
15
Шунич
4
Спахич
2
Врсаевич
7
Бешич
21
Хаджич
14
Сушич
10
Пьянич
9
Ибишевич
11
Джеко
4-2-2-1-1
12
Хагиги
15
Монтазери
5
Садеги
4
Хоссеини
23
Пулади
14
Теймурян
6
Некунам
7
Шоджаеи
21
Дежага
3
Хаджусафи
16
Гоочаннеиджад
11
Джеко
19
Вишча
19
Вишча
11
Джеко
21
Хаджич
6
Враньеш
6
Враньеш
21
Хаджич
14
Сушич
0
Салихович
0
Салихович
14
Сушич
3
Хаджусафи
9
(уд.)
9
(уд.)
3
Хаджусафи
7
Шоджаеи
2
Хейдари
2
Хейдари
7
Шоджаеи
21
Дежага
10
Ансарифард
10
Ансарифард
21
Дежага
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Иран
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сафет Сушич
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
11
Газем Хададифар
ЦП
1
Рахман Ахмади
ВР
8
Реза Хагиги
ЦП
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
22
Даниэль Давари
ВР
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
Остались в запасе
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
11
Газем Хададифар
ЦП
1
Рахман Ахмади
ВР
8
Реза Хагиги
ЦП
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
22
Даниэль Давари
ВР
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Босния и Герцеговина - Иран
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Фонте-Нова
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