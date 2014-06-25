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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Эквадор - Франция
Эквадор - Франция: обзор матча 25 июня 2014
Эквадор
25.06.2014, среда, 23:59
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Франция
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Нобоа
89'
Желтая карточка
Ф. Эрасо
85'
Замена
Г. Ахильер
️️️️
М. Арройо
84'
81'
Замена
Л. Реми
️️️️
А. Гризманн
69'
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Р. Ибарра
️️️️
Д. Монтеро
65'
61'
Замена
Р. Варан
️️️️
М. Сахо
Красная карточка
Л. Валенсия
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Хорхе Гуагуа
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
7
Джефферсон Монтеро
ЛП
14
Освальдо Минда
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Михаэль Арройо
АП
0
Луис-Антонио Валенсия
(К)
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ОП
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Эквадор
12
Адриан Боне
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
18
Оскар Баги
ЦЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
19
Луис Саритама
ЦП
8
Эдисон Мендес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
0
Рио Мавуба
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-1-1
22
Домингес
10
Айови
2
Гуагуа
3
Эрасо
4
Паредес
7
Монтеро
14
Минда
6
Нобоа
0
Валенсия
11
Арройо
13
Валенсия
4-2-2-2
1
Льорис
19
Санья
0
Сахо
21
Косиельни
3
Динь
14
Матюиди
12
Шнейдерлен
17
Сиссоко
6
Погба
7
Гризманн
19
Бензема
11
Арройо
21
Ахильер
21
Ахильер
11
Арройо
6
Нобоа
11
Кайседо
11
Кайседо
6
Нобоа
7
Монтеро
5
Ибарра
5
Ибарра
7
Монтеро
0
Сахо
4
Варан
4
Варан
0
Сахо
7
Гризманн
20
Реми
20
Реми
7
Гризманн
14
Матюиди
9
Жиру
9
Жиру
14
Матюиди
Остались в запасе
Эквадор
Франция
18
Оскар Баги
ЦЗ
19
Луис Саритама
ЦП
12
Адриан Боне
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
17
Хайме Айови
ЦФ
1
Максимо Бангуэра
ВР
9
Хоао Рохас
ЛП
8
Эдисон Мендес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
0
Рио Мавуба
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
7
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
18
Оскар Баги
ЦЗ
19
Луис Саритама
ЦП
12
Адриан Боне
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
17
Хайме Айови
ЦФ
1
Максимо Бангуэра
ВР
9
Хоао Рохас
ЛП
8
Эдисон Мендес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
0
Рио Мавуба
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
7
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Эквадор - Франция
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Нормандьез Ду
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:50 (прямая)
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