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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 14 мая 2014
Кубань (мол)
14.05.2014, среда, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
9'
Т. Букия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
90'
Замена
А. Поникаров
️️️️
В. Романов
Замена
И. Запорожцев
️️️️
Ю. Завезен
90'
89'
Замена
И. Иваниди
️️️️
А. Симонян
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Т. Букия
88'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Р. Салимов
79'
74'
Замена
П. Барбашов
️️️️
Д. Давиденко
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Майрович
73'
58'
Замена
П. Назимов
️️️️
В. Ефимов
ГОЛ! 1:0!
Т. Букия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Темури Букия
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
64
Никита Новопашин
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Шевченко
17
Тигиев
12
Пинчук
44
Журавлев
8
Якуба
10
Букия
96
Каусаров
22
Завезен
5
Салимов
52
Лобкарев
10
Майрович
2-1-3-1-3
88
Рудаков
64
Новопашин
72
Жалобков
13
Кубышкин
60
Серенков
73
Осипов
42
Давиденко
10
Симонян
19
Гасилин
66
Романов
98
Ефимов
22
Завезен
10
Запорожцев
10
Запорожцев
22
Завезен
10
Букия
10
Рудковский
10
Рудковский
10
Букия
5
Салимов
18
Кертанов
18
Кертанов
5
Салимов
10
Майрович
10
Лаук
10
Лаук
10
Майрович
42
Давиденко
40
Барбашов
40
Барбашов
42
Давиденко
10
Симонян
53
Иваниди
53
Иваниди
10
Симонян
98
Ефимов
43
Назимов
43
Назимов
98
Ефимов
66
Романов
7
Поникаров
7
Поникаров
66
Романов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
64
Тимур Закиров
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
4
Кирилл Волчков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
45
Арсен Сиукаев
ВР
19
Антон Секрет
ЦФ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
64
Тимур Закиров
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
4
Кирилл Волчков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
45
Арсен Сиукаев
ВР
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
Труд
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7 июля
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Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
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