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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 01 мая 2014
Амкар (мол)
01.05.2014, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Е. Парамонов
️️️️
К. Сидоренко
89'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Е. Тюкалов
89'
Красная карточка
В. Алейников
82'
79'
Замена
Н. Титов
️️️️
П. Котов
Замена
А. Анфёров
️️️️
Н. Голдобин
77'
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
68'
62'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
24'
Замена
В. Ларионов
️️️️
М. Мартусевич
14'
Желтая карточка
М. Мартусевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
49
Никита Титов
ЦП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
3-3-1-3
32
Коновалов
44
Пермяков
2
Кричмар
30
Таказов
5
Ходжаниязов
38
Алейников
45
Придюк
32
Нийхолт
97
Голдобин
7
Тюкалов
63
Сидоренко
4-1-2-1-2
1
Злобин
15
Караваев
2
Янзин
25
Масютин
17
Котов
39
Сорокин
24
Мартусевич
40
Бавин
13
Георгиевский
10
Амбарцумян
11
Дергачев
97
Голдобин
60
Анфёров
60
Анфёров
97
Голдобин
7
Тюкалов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
7
Тюкалов
63
Сидоренко
11
Парамонов
11
Парамонов
63
Сидоренко
24
Мартусевич
53
Ларионов
53
Ларионов
24
Мартусевич
17
Котов
49
Титов
49
Титов
17
Котов
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
57
Владимир Переверзев
ЦП
40
Владимир Трошев
ЦЗ
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
79
Кирилл Заботин
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
17
Сергей Середин
ЦФ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
5
Гаэль Ондуа
ЦП
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
57
Владимир Переверзев
ЦП
40
Владимир Трошев
ЦЗ
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
79
Кирилл Заботин
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
17
Сергей Середин
ЦФ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
1
Илья Помазун
ВР
5
Гаэль Ондуа
ЦП
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Звезда
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