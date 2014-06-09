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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Флуминенсе - Италия
Флуминенсе - Италия: обзор матча 09 июня 2014
Флуминенсе
09.06.2014, понедельник, 00:30
Товарищеские матчи
3 : 5
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Флуминенсе - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
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0 : 3
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2 : 1
29.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
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2 : 1
25.10.2026
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22.10.2026
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Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
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Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
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