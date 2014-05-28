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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола - Марокко
Ангола - Марокко: обзор матча 28 мая 2014
Ангола
28.05.2014, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ангола - Марокко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
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