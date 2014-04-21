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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Луч
Мордовия - Луч: обзор матча 21 апреля 2014
Мордовия
21.04.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Луч
62'
А. Димидко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Луч
Желтая карточка
В. Божович
87'
Замена
С. Ваганов
️️️️
А. Пазин
84'
80'
Замена
Е. Савин
️️️️
М. Соловей
74'
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
В. Романенко
68'
Желтая карточка
В. Пономарев
Замена
М. Терентьев
️️️️
Е. Луценко
68'
65'
Замена
А. Бураев
️️️️
Р. Мавлетдинов
65'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 1:0!
А. Димидко
62'
Замена
М. Маркин
️️️️
С. Самодин
46'
Желтая карточка
А. Димидко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
3-1-4-2
1
Коченков
12
Божович
35
Хубутия
24
Шитов
11
Пазин
9
Мухаметшин
88
Иванов
2
Димидко
8
Бобер
48
Луценко
22
Самодин
3-1-4-1-1
55
Штанько
25
Семочко
12
Пономаренко
19
Пономарев
3
Соловей
10
Кацаев
44
Клопков
35
Романович
14
Мавлетдинов
77
Романенко
9
Асильдаров
22
Самодин
93
Маркин
93
Маркин
22
Самодин
48
Луценко
37
Терентьев
37
Терентьев
48
Луценко
11
Пазин
23
Ваганов
23
Ваганов
11
Пазин
77
Романенко
10
Гаврюк
10
Гаврюк
77
Романенко
9
Асильдаров
13
Кудряшов
13
Кудряшов
9
Асильдаров
3
Соловей
99
Савин
99
Савин
3
Соловей
14
Мавлетдинов
90
Бураев
90
Бураев
14
Мавлетдинов
Остались в запасе
Мордовия
Луч
34
Игорь Крутов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Мордовия - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Старт
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