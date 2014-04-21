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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 21 апреля 2014
Малага
21.04.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
6'
Р. Санта Крус
53'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
Замена
Э. Рескальдани
️️️️
Р. Санта Крус
88'
Замена
Элизеу
️️️️
Саму
81'
Красная карточка
Н. Амрабат
73'
71'
Желтая карточка
Т. Пина
Желтая карточка
И. Камачо
71'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Дуда
70'
65'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Ж. Пербе
Желтая карточка
Ф. Феррейра
64'
54'
Замена
О. Торрес
️️️️
Кани
ГОЛ! 2:0!
С. Дардер
Пас отдал
Н. Амрабат
53'
47'
Желтая карточка
М. Мусаккио
46'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
Саму
43'
15'
Желтая карточка
Х. Акино
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Саму
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-3-1-2
13
Кабальеро
2
Ангелери
4
Феррейра
5
Антунеш
18
Гамес
4
Камачо
14
Саму
10
Дардер
17
Дуда
39
Амрабат
24
Санта Крус
4-5-1
1
Асенхо
2
Гаспар
2
Пантич
37
Мусаккио
24
Коста
20
Акино
14
Тригерос
21
Бруно
17
Пина
8
Кани
24
Пербе
24
Санта Крус
7
Рескальдани
7
Рескальдани
24
Санта Крус
14
Саму
19
Элизеу
19
Элизеу
14
Саму
17
Дуда
20
Портильо
20
Портильо
17
Дуда
8
Кани
8
Торрес
8
Торрес
8
Кани
24
Пербе
9
Перейра
9
Перейра
24
Пербе
14
Тригерос
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Тригерос
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
7
Хуанми
ЦФ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Малага - Вильярреал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
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