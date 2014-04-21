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Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 21 апреля 2014
Манчестер Сити
21.04.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
3'
П. Хавьер Сабалета
10'
С. Агуэро
36'
М. Демичелис
16'
Г. Дорранс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
Замена
А. Коларов
️️️️
Э. Джеко
89'
89'
Травма
Л. Риджуэлл
85'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Ю. Мулумбу
76'
Замена
С. Бераино
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
69'
Травма
Д. Сильва
68'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
63'
59'
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Выдра
ГОЛ! 3:1!
М. Демичелис
Пас отдал
В. Компани
36'
Желтая карточка
М. Демичелис
22'
19'
Желтая карточка
К. Доусон
16'
ГОЛ! 2:1!
Г. Дорранс
Пас отдал
М. Выдра
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
10'
ГОЛ! 1:0!
П. Хавьер Сабалета
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
11
Крис Брант
(К)
ЛП
18
Грэм Дорранс
ОП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
14
Насри
6
Хави Гарсия
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-2-3-1
12
Фостер
2
Джонс
13
Ольссон
15
Доусон
24
Риджуэлл
18
Дорранс
21
Мулумбу
31
Амалфитано
29
Сессеньон
11
Брант
11
Выдра
10
Джеко
11
Коларов
11
Коларов
10
Джеко
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Моррисон
21
Мулумбу
29
Сессеньон
38
Бераино
38
Бераино
29
Сессеньон
11
Выдра
28
Аничебе
28
Аничебе
11
Выдра
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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