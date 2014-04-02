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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Боруссия Д
Реал - Боруссия Д: обзор матча 02 апреля 2014
Реал
02.04.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Боруссия Д
3'
Г. Бэйл
27'
Иско
57'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Боруссия Д
86'
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
Каземиро
️️️️
К. Роналду
80'
Травма
К. Роналду
79'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
75'
74'
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Кель
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
71'
67'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Л. Пищек
64'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
57'
30'
Желтая карточка
С. Кель
ГОЛ! 2:0!
Иско
27'
18'
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
5
Кель
6
Гросскройц
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Роналду
5
Каземиро
5
Каземиро
7
Роналду
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
5
Кель
18
Йойич
18
Йойич
5
Кель
26
Пищек
20
Шибер
20
Шибер
26
Пищек
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Реал - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:35 (прямая)
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