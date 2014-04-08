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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Реал
Боруссия Д - Реал: обзор матча 08 апреля 2014
Боруссия Д
08.04.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
24'
М. Ройс
37'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Реал
90'
+2
Желтая карточка
К. Бензема
90'
+2
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Бензема
83'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
П. Обамеянг
82'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Л. Пищек
80'
Желтая карточка
М. Ройс
75'
73'
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ди Мария
67'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
46'
Замена
Иско
️️️️
А. Ильярраменди
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
37'
27'
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
24'
17'
Пенальти не реализован!
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ОП
21
Оливер Кирх
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
2
Фридрих
37
Дурм
18
Йойич
21
Кирх
22
Мхитарян
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-2-2-1
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
14
Ильярраменди
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
26
Пищек
7
Обамеянг
7
Обамеянг
26
Пищек
9
Бензема
19
Варан
19
Варан
9
Бензема
11
Ди Мария
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
22
Иско
22
Иско
14
Ильярраменди
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия Д - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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