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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 02 апреля 2014
Рома
02.04.2014, среда, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 2
Завершен
Парма
11'
Жервиньо
14'
Ф. Тотти
49'
М. Пьянич
81'
Р. Таддеи
13'
А. Аква
88'
Д. Биабиани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
88'
ГОЛ! 4:2!
Д. Биабиани
85'
Желтая карточка
Х. Маури
Замена
А. Льяич
️️️️
Жервиньо
84'
83'
Замена
Х. Маури
️️️️
М. Пароло
82'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 4:1!
Р. Таддеи
81'
Замена
М. Бастос
️️️️
Ф. Тотти
75'
70'
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Аква
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Дестро
57'
ГОЛ! 3:1!
М. Пьянич
49'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
14'
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Аква
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
11
Родриго Таддеи
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
25
Кастан
4
Бенатиа
13
Майкон
11
Таддеи
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Тотти
21
Дестро
4-4-2
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
18
Гобби
3
Молинаро
18
Скелотто
16
Пароло
18
Аква
32
Маркьонни
11
Амаури
14
Биабиани
21
Дестро
24
Флоренци
24
Флоренци
21
Дестро
10
Тотти
7
Бастос
7
Бастос
10
Тотти
27
Жервиньо
22
Льяич
22
Льяич
27
Жервиньо
16
Пароло
4
Маури
4
Маури
16
Пароло
18
Аква
11
Мунари
11
Мунари
18
Аква
18
Скелотто
17
Палладино
17
Палладино
18
Скелотто
Остались в запасе
Рома
Парма
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Филип Янкович
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
22
Филип Янкович
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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