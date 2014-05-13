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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Польша
Германия - Польша: обзор матча 13 мая 2014
Германия
13.05.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Польша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Польша
Замена
К. Гюнтер
️️️️
О. Сорг
82'
81'
Замена
П. Вшолек
️️️️
М. Клих
Замена
М. Арнольд
️️️️
М. Майер
76'
76'
Замена
М. Вилюш
️️️️
Т. Сионек
75'
Травма
Т. Сионек
Замена
С. Юнг
️️️️
К. Фолланд
70'
54'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Робак
54'
Замена
М. Жиро
️️️️
С. Пешко
53'
Замена
К. Линетти
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Б. Хеведес
️️️️
А. Рюдигер
46'
Замена
А. Хан
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
М. тер Стеген
️️️️
Р. Цилер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
0
Оливер Сорг
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
19
Себастьян Руди
ОП
18
Макс Майер
АП
8
Леон Горецка
ПП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Польша
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ПЗ
23
Матеуш Клих
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Людовик Обраньяк
АП
17
Славомир Пешко
ПП
14
Марцин Робак
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
0
Себастьян Юнг
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
0
Андре Хан
ПВ
Польша
12
Радослав Янукевич
ВР
22
Войцех Качмарек
ВР
26
Адам Марциняк
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
25
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
2
Михал Пождан
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
21
Михал Жиро
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Цилер
0
Сорг
2
Мустафи
2
Рюдигер
4
Гинтер
0
Крамер
19
Руди
8
Горецка
7
Дракслер
18
Майер
9
Фолланд
3-4-1-1-1
12
Боруц
14
Вавржиняк
4
Шукала
4
Сионек
17
Ольковски
23
Клих
10
Крыховяк
13
Рыбус
17
Пешко
10
Обраньяк
14
Робак
8
Горецка
0
Хан
0
Хан
8
Горецка
12
Цилер
1
тер Стеген
1
тер Стеген
12
Цилер
0
Сорг
20
Гюнтер
20
Гюнтер
0
Сорг
2
Рюдигер
4
Хеведес
4
Хеведес
2
Рюдигер
9
Фолланд
0
Юнг
0
Юнг
9
Фолланд
18
Майер
0
Арнольд
0
Арнольд
18
Майер
23
Клих
15
Вшолек
15
Вшолек
23
Клих
4
Сионек
25
Вилюш
25
Вилюш
4
Сионек
10
Обраньяк
8
Линетти
8
Линетти
10
Обраньяк
17
Пешко
21
Жиро
21
Жиро
17
Пешко
14
Робак
7
Милик
7
Милик
14
Робак
Остались в запасе
Германия
Польша
15
Ларс Бендер
ПЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Радослав Янукевич
ВР
22
Войцех Качмарек
ВР
26
Адам Марциняк
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
2
Михал Пождан
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
15
Ларс Бендер
ПЗ
Остались в запасе
12
Радослав Янукевич
ВР
22
Войцех Качмарек
ВР
26
Адам Марциняк
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
2
Михал Пождан
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Германия - Польша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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