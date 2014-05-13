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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Подолье
Тамбов - Подолье: обзор матча 13 мая 2014
Тамбов
13.05.2014, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
3 : 1
Завершен
Подолье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тамбов - Подолье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Подолье
1 : 2
05.06.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Тамбов
4 : 3
30.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Подолье
0 : 2
24.05.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Чертаново
2 : 4
12.05.2015
Подолье
Информация о матче
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Тамбов
Подолье
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа
2016.09.04 09:40
19
На конференции РФС у шести клубов «отобрали» профессиональный статус
2016.03.04 10:57
6
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