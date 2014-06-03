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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Япония
Коста-Рика - Япония: обзор матча 03 июня 2014
Коста-Рика
03.06.2014, вторник, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Япония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коста-Рика - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коста-Рика
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Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
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Эквадор
2 : 0
14.11.2026
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3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
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31.03.2026
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2 : 2
27.03.2026
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Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
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14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
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3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Информация о матче
Стадион:
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