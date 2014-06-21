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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гондурас - Эквадор
Гондурас - Эквадор: обзор матча 21 июня 2014
Гондурас
21.06.2014, суббота, 02:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Эквадор
31'
К. Костли
34'
Э. Валенсия
65'
Э. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гондурас - Эквадор
90'
+1
Замена
Г. Ахильер
️️️️
Д. Монтеро
Замена
М. Чавес
️️️️
О. Гарсия
83'
83'
Замена
К. Груэсо
️️️️
О. Минда
82'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Ф. Кайседо
80'
Желтая карточка
Д. Монтеро
72'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Замена
М. Мартинес
️️️️
Л. Гарридо
70'
65'
ГОЛ! 1:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
В. Айови
57'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Х. Карлос Гарсия
️️️️
Э. Исагирре
46'
Желтая карточка
Д. Бенгтсон
45'
+2
34'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
К. Костли
31'
Желтая карточка
В. Бернардес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
ВР
7
Эмилио Исагирре
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
21
Брайан Бекелес
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
19
Луис Гарридо
ЦП
20
Хорхе Кларос
ЦП
14
Оскар Гарсия
ПП
13
Карло Костли
ЦФ
11
Джерри Бенгтсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Хорхе Гуагуа
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
7
Джефферсон Монтеро
ЛП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
14
Освальдо Минда
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Гондурас
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
6
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
23
Марвин Чавес
ОП
12
Эдер Дельгадо
ЦП
10
Марио Мартинес
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Рони Мартинес
ЦФ
Эквадор
12
Адриан Боне
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
19
Луис Саритама
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
8
Эдисон Мендес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
4-4-2
18
Вальядарес
7
Исагирре
3
Фигероа
5
Бернардес
21
Бекелес
15
Эспиноза
19
Гарридо
20
Кларос
14
Гарсия
11
Бенгтсон
13
Костли
4-4-2
22
Домингес
4
Паредес
2
Гуагуа
3
Эрасо
10
Айови
0
Валенсия
6
Нобоа
14
Минда
7
Монтеро
13
Валенсия
11
Кайседо
19
Гарридо
10
Мартинес
10
Мартинес
19
Гарридо
7
Исагирре
6
Гарсия
6
Гарсия
7
Исагирре
14
Гарсия
23
Чавес
23
Чавес
14
Гарсия
7
Монтеро
21
Ахильер
21
Ахильер
7
Монтеро
11
Кайседо
8
Мендес
8
Мендес
11
Кайседо
14
Минда
8
Груэсо
8
Груэсо
14
Минда
Остались в запасе
Гондурас
Эквадор
12
Эдер Дельгадо
ЦП
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
16
Рони Мартинес
ЦФ
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
2
Осман Чавес
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Луис Суарес
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
19
Луис Саритама
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
18
Оскар Баги
ЦЗ
12
Адриан Боне
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
9
Хоао Рохас
ЛП
11
Михаэль Арройо
ЦП
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Эдер Дельгадо
ЦП
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
16
Рони Мартинес
ЦФ
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
2
Осман Чавес
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
19
Луис Саритама
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
18
Оскар Баги
ЦЗ
12
Адриан Боне
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
9
Хоао Рохас
ЛП
11
Михаэль Арройо
ЦП
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Луис Суарес
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Гондурас - Эквадор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Главный судья:
Бенджамин Уильямс
(Канберра)
Стадион:
Арена да Байшада
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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