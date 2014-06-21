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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Гана
Германия - Гана: обзор матча 21 июня 2014
Германия
21.06.2014, суббота, 23:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Гана
51'
М. Гетце
71'
М. Клозе
54'
А. Айю
63'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Гана
90'
+3
Желтая карточка
С. Мунтари
78'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
М. Рабиу
72'
Замена
М. Вакасо
️️️️
К. Атсу
ГОЛ! 2:2!
М. Клозе
Пас отдал
Б. Хеведес
71'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
С. Хедира
70'
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гетце
70'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Гьян
Пас отдал
С. Мунтари
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
Х. Аффул
52'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
51'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Боатенг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
0
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
20
Квадво Асамоа
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Салли Мунтари
ОП
13
Мохаммед Рабиу
ОП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
3
Асамоа Гьян
(К)
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Гана
1
Стивен Адамс
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
18
Маджид Уорис
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
4
Хеведес
5
Хуммельс
0
Мертезакер
17
Боатенг
0
Лам
8
Кроос
6
Хедира
11
Гетце
10
Озил
13
Мюллер
4-2-3-1
16
Дауда
23
Аффул
21
Бойе
4
Менса
20
Асамоа
11
Мунтари
13
Рабиу
10
Айю
9
Боатенг
7
Атсу
3
Гьян
17
Боатенг
2
Мустафи
2
Мустафи
17
Боатенг
6
Хедира
7
Швайнштайгер
7
Швайнштайгер
6
Хедира
11
Гетце
0
Клозе
0
Клозе
11
Гетце
7
Атсу
11
Вакасо
11
Вакасо
7
Атсу
13
Рабиу
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
13
Рабиу
9
Боатенг
9
Айю
9
Айю
9
Боатенг
Остались в запасе
Германия
Гана
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
1
Стивен Адамс
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
2
Самуэль Инкум
ПЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
14
Альберт Адома
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
18
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
1
Стивен Адамс
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
2
Самуэль Инкум
ПЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
14
Альберт Адома
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
18
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Германия - Гана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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