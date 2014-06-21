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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Урал - Челябинск
Урал - Челябинск: обзор матча 21 июня 2014
Урал
21.06.2014, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Челябинск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Урал - Челябинск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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- : -
22.11.2026
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Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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