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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд - Кувейт
Таиланд - Кувейт: обзор матча 25 мая 2014
Таиланд
25.05.2014, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таиланд - Кувейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таиланд
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Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
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