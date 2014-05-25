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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мали - Гвинея
Мали - Гвинея: обзор матча 25 мая 2014
Мали
25.05.2014, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мали - Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мали
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