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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Монреаль
Колорадо - Монреаль: обзор матча 25 мая 2014
Колорадо
25.05.2014, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Монреаль
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Статистика матча Колорадо - Монреаль
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0
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0
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
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2 : 4
01.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
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2 : 2
29.10.2026
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Портленд
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18.10.2026
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США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
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США. МЛС, 33 тур
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29.10.2026
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Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
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