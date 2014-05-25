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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Косово - Сенегал
Косово - Сенегал: обзор матча 25 мая 2014
Косово
25.05.2014, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Косово - Сенегал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
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Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
04.10.2026
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Бельгия
3 : 2
01.07.2026
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5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
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