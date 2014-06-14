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Уругвай - Коста-Рика
Уругвай - Коста-Рика: обзор матча 14 июня 2014
Уругвай
14.06.2014, суббота, 23:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
1 : 3
Завершен
Коста-Рика
24'
Э. Кавани (П)
54'
Х. Кэмпбелл
57'
О. Дуарте
84'
М. Уренья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Коста-Рика
Красная карточка
М. Перейра
90'
+4
88'
Замена
М. Баррантес
️️️️
К. Боланьос
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Уренья
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
82'
Замена
М. Уренья
️️️️
Б. Руис
Желтая карточка
М. Касерес
81'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
К. Родригес
76'
74'
Замена
Х. Мигель Куберо
️️️️
Е. Техеда
Замена
А. Гонсалес
️️️️
В. Гаргано
60'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Д. Форлан
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
О. Дуарте
Пас отдал
К. Боланьос
Желтая карточка
В. Гаргано
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
Д. Лугано
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЛЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
11
Кристиан Стуани
ПП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ПП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Брайан Руис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Коста-Рика
23
Даниэль Камбронеро
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
14
Рандаль Бренес
ЦФ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
16
Перейра
2
Лугано
3
Годин
22
Касерес
7
Родригес
5
Гаргано
17
Риос
11
Стуани
10
Форлан
21
Кавани
3-2-3-2
1
Навас
4
Уманья
3
Гонсалес
6
Дуарте
16
Гамбоа
15
Диас
17
Техеда
5
Боргес
7
Боланьос
10
Руис
12
Кэмпбелл
10
Форлан
7
Лодейро
7
Лодейро
10
Форлан
5
Гаргано
20
Гонсалес
20
Гонсалес
5
Гаргано
7
Родригес
8
Эрнандес
8
Эрнандес
7
Родригес
17
Техеда
22
Куберо
22
Куберо
17
Техеда
7
Боланьос
11
Баррантес
11
Баррантес
7
Боланьос
10
Руис
21
Уренья
21
Уренья
10
Руис
Остались в запасе
Уругвай
Коста-Рика
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
23
Даниэль Камбронеро
ВР
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
8
Дэйв Майри
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Остались в запасе
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
23
Даниэль Камбронеро
ВР
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
8
Дэйв Майри
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Статистика матча Уругвай - Коста-Рика
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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