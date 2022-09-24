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    Хорхе Луис Пинто

    Тренер
    Имя Хорхе Луис
    Фамилия Пинто
    Команда Гондурас
    Гражданство Колумбия
    Дата рождения 16 декабря 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гондурас 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.09.2022 Гондурас 2 : 1 Гватемала
    30.10.2022 Саудовская Аравия 0 : 0 Гондурас
    24.09.2022 Аргентина 3 : 0 Гондурас
    24.09.2022 Гондурас 0 : 0 Сальвадор
    27.10.2022 Катар 1 : 0 Гондурас
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