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Хорхе Луис Пинто
Статистика
Хорхе Луис Пинто - статистика
Колумбия
16 декабря 1952 (73)
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Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015
Чемпионат мира 2014
Команда
И
В
П
Н
Гондурас
4
4
0
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гондурас
2 : 0
11.06.2025
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Каймановы острова
0 : 1
07.06.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Бермудские острова
0 : 5
10.06.2024
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Гондурас
3 : 1
07.06.2024
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