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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - СКА-Хабаровск
Сахалин - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 июля 2014
Сахалин
12.07.2014, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
20'
С. Виноградов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - СКА-Хабаровск
84'
Вторая желтая
Г. Рухаиа
Замена
А. Гаглоев
️️️️
С. Виноградов
82'
Замена
А. Блуднов
️️️️
Д. Скепский
75'
72'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
66'
Замена
И. Эдиев
️️️️
П. Рябошапка
Замена
Е. Дудиков
️️️️
К. Пархоменко
65'
64'
Желтая карточка
К. Аладашвили
Замена
Н. Дроздов
️️️️
Г. Гогичаев
62'
Желтая карточка
Д. Скепский
60'
46'
Замена
В. Плетин
️️️️
А. Купчин
35'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Желтая карточка
К. Пархоменко
28'
27'
Желтая карточка
Н. Замалиев
25'
Желтая карточка
В. Никифоров
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Виноградов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
2-5-1-2
1
Самохвалов
28
Семенов
17
Мамаев
3
Алахвердов
11
Виноградов
10
Скепский
25
Арзиани
88
Джаркава
33
Пархоменко
15
Гогичаев
92
Кобзарь
3-2-4-1
16
Агапов
10
Никифоров
65
Рябошапка
4
Чалов
5
Купчин
85
Попов
4
Рухаиа
90
Гайдаш
13
Замалиев
7
Гогуа
8
Кармазиненко
11
Виноградов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
11
Виноградов
10
Скепский
4
Блуднов
4
Блуднов
10
Скепский
15
Гогичаев
34
Дроздов
34
Дроздов
15
Гогичаев
33
Пархоменко
20
Дудиков
20
Дудиков
33
Пархоменко
65
Рябошапка
5
Эдиев
5
Эдиев
65
Рябошапка
5
Купчин
19
Плетин
19
Плетин
5
Купчин
Остались в запасе
Сахалин
СКА-Хабаровск
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Сахалин - СКА-Хабаровск
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Родина
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