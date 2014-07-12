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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Крылья Советов
Сокол - Крылья Советов: обзор матча 12 июля 2014
Сокол
12.07.2014, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
90+3'
А. Чочиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Крылья Советов
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Чочиев
90'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Э. Махмудов
90'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Д. Ткачук
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Васильев
85'
80'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Делькин
80'
Замена
А. Чочиев
️️️️
П. Немов
71'
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Дегтярев
67'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Н. Андреев
60'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
С. Белоусов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
4-1-4-1
16
Федоров
3
Сурков
3
Костин
20
Столяренко
27
Молодцов
66
Дутов
8
Васильев
7
Белоусов
33
Волков
21
Андреев
11
Дегтярев
4-2-1-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
5
Немов
8
Махмудов
31
Ткачук
90
Делькин
12
Корниленко
7
Белоусов
2
Хубаев
2
Хубаев
7
Белоусов
21
Андреев
10
Агапцев
10
Агапцев
21
Андреев
8
Васильев
10
Сапожков
10
Сапожков
8
Васильев
11
Дегтярев
24
Коротаев
24
Коротаев
11
Дегтярев
31
Ткачук
32
Баляйкин
32
Баляйкин
31
Ткачук
90
Делькин
4
Елисеев
4
Елисеев
90
Делькин
8
Махмудов
99
Палиенко
99
Палиенко
8
Махмудов
5
Немов
11
Чочиев
11
Чочиев
5
Немов
Остались в запасе
Сокол
Крылья Советов
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Сокол - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Локомотив
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