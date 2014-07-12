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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Балтика
Анжи - Балтика: обзор матча 12 июля 2014
Анжи
12.07.2014, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Балтика
90'
+1
Замена
С. Цуканов
️️️️
М. Скавыш
Желтая карточка
А. Мутари
89'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
В. Чуперка
84'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
М. Митришев
78'
68'
Замена
И. Гелоян
️️️️
В. Запрудских
63'
Замена
Т. Кадимов
️️️️
А. Минченков
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
60'
Замена
С. Сердеров
️️️️
И. Максимов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
2
Кичин
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
2
Аравин
8
Чиркин
78
Максимов
92
Чуперка
20
Мутари
95
Митришев
9
Асильдаров
3-2-3-2
88
Шелия
4
Овсиенко
23
Васильев
3
Плопа
89
Стоцкий
68
Запрудских
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Минченков
15
Скавыш
95
Митришев
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
95
Митришев
92
Чуперка
99
Абдулавов
99
Абдулавов
92
Чуперка
78
Максимов
28
Сердеров
28
Сердеров
78
Максимов
10
Минченков
99
Кадимов
99
Кадимов
10
Минченков
68
Запрудских
10
Гелоян
10
Гелоян
68
Запрудских
15
Скавыш
39
Цуканов
39
Цуканов
15
Скавыш
Остались в запасе
Анжи
Балтика
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
9
Никита Журавлев
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
9
Никита Журавлев
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Анжи - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Анжи-Арена
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